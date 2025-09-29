Haberler

Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve kulübün medya başkanı Daria Savina'nın röportajı bir kez daha gündeme geldi. Daha önce göz teması kurmaktan kaçınan Arda Turan, bu sefer Savina'nın Türkçe hamlesiyle gülümsemekten kendini alamadı. İkilinin bu samimi anları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile kulübün medya başkanı Daria Savina arasındaki röportaj bir kez daha gündeme damga vurdu. Daha önce göz teması kurmaktan kaçındığı anlarla sosyal medyada çok konuşulan Arda Turan, bu kez Savina'nın sürpriz hamlesiyle gülümsemekten kendini alamadı.

DAHA ÖNCE GÖZ TEMASINDAN KAÇMIŞTI

Arda Turan'ın geçtiğimiz haftalarda Daria Savina ile yaptığı röportajlarda göz teması kurmaması çok konuşulmuş ve kısa sürede viral olmuştu. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken ikilinin yeni röportajı bu kez bambaşka bir atmosferde geçti.

TÜRKÇE HAMLE GÜLÜMSETTİ

Shakhtar Donetsk'in Rukh Vynnyky deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından kamera karşısına geçen Arda Turan, Savina'nın Türkçe hamlesiyle şaşırdı. Röportajın sonunda Savina, "Teşekkür ederim" diyerek konuşmayı bitirmek istedi. Bu sözler karşısında Arda Turan gülümseyerek, "Bravo" ifadesiyle cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

İkilinin bu samimi anları sosyal medyada gündem olurken, "Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe gülüşüyorlar" yorumları yapıldı. Taraftarlar, Arda Turan'ın bu kez daha sıcak tavırlar sergilemesini dikkatle takip etti.

