Üye Girişi
Haberler

Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Eyüpspor'u öne geçiren golü 64. dakikada Samu Saiz kaydetti. Alanyaspor, 76. dakikada Sergio Cordova ile eşitliği sağladı. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, 1-1'den önce oyuncu değişikliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Turan, Alanyaspor'un golünün ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı gördü.

Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Gain Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Eyüpspor'u öne geçiren golü 64. dakikada Samu Saiz kaydetti. Alanyaspor, 76. dakikada Sergio Cordova ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu. Eyüpspor, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

ARDA TURAN KIZARDI

Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişikliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Turan, Alanyaspor'un golünün ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Trendyol Süper Lig Arda Turan Arda Turan Eyüpspor Eyüpspor Cordova Alanya Spor Haberler

500

Yorumlar (6)

ferhat yörük:

Artist, fatih hocasının izinde

85
28
yanıtYanıtla
Anormal vatandaş:

Türk futbolu denen çöplükteki en ötücü horozlardan biri olmaya aday şahsiyet

80
19
yanıtYanıtla
Pc Copat:

karakter sahibidir kendileri :)

20
25
yanıtYanıtla
Blackened:

Değişiklik yapilana kadar 2 dk çişini tutamayan cocuklar gibi gol yiyorsanız senin takiminda sorun var Arda efendi.

24
1
yanıtYanıtla
Karaşal:

Çok büyük hoca olacak.

3
14
yanıtYanıtla
Eko cCc:

Sezon sonuna kadar hak mahrumiyeti!!! Sevimsiz şey!

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor? Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü? GELİNİM MUTFAKTA 12 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler? AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 12 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 12 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı?
title