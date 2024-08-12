Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Gain Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Eyüpspor'u öne geçiren golü 64. dakikada Samu Saiz kaydetti. Alanyaspor, 76. dakikada Sergio Cordova ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla birlikte her iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu. Eyüpspor, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

ARDA TURAN KIZARDI

Genç teknik adam, 1-1'den önce oyuncu değişikliği için oyuncularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı. Gecikmeye sinirlenen Turan, Alanyaspor'un golünün ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.