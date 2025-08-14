Arda Turan penaltılarda yıkıldı, Samsunspor'un rakibi belli oldu

Güncelleme:
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i penaltı atışları sonucu mağlup eden Panathinaikos oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Panathinaikos'u ağırladı.

ARDA TURAN PENALTILARDA YIKILDI

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, turu geçmeyi başardı. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 83. dakikasında Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, hakemin üstüne yürümesi sonucu kırmızı kart gördü.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ PANATHINAIKOS

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, adını play-off turuna yazdırdı. Yunan ekibi, bu turda temsilcimiz Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
