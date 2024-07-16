Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'i transfer etmek istiyor.
TFF 1. Lig'i geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren ve Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
LUAN PERES'İ İSTİYORLAR
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Luan Peres transferi için resmi görüşmelere başladı.
Sports Digitale'nin haberine göre, Fenerbahçe ve Eyüpspor, Luan Peres transferi için resmi görüşmelere başladı. 29 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.