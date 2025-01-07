Arda Turan'ın takımında şok ayrılık: Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.
RİZESPOR'DA GÖZ DOLDURUYORDU
Ajansspor'un haberine göre Eyüpspor'un yollarını ayırdığı isim Jonjo Shelvey. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken, yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atan Jonjo Shelvey'nin İstanbul ekibindeki macerası kısa sürdü.
SKOR ÜRETEMEDİ
Büyük umutlarla transfer edilen deneyimli futbolcu bu sezon 6 maçta 202 dakika süre alabilen ancak skor katkısı veremedi.