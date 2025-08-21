Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i turu tehlikeye soktu

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında sahasında Servette ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Servette karşı karşıya geldi. Polonya'daki Stadion Miejski'de oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Servette, güzel geliştirdiği atakta 8. dakikada Lamine Fomba ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı böyle sonuçlandı. Arda Turan'ın öğrencileri ikinci yarıda baskısını artırırken beraberlik golünü 73. dakikada Valeriy Bondar ile buldu.

RÖVANŞ HAFTAYA PERŞEMBE

Bu karşılaşmanın rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Stade de Geneve'de oynanacak. Arda Turan'ın ekibine tur atlaması için galibiyet gerekecek.

