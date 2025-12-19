Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Shakhtar Donetsk, maç boyunca iyi oyununu sürdürdü ancak aradığı golü bulamadı ve mücadele golsüz tamamlandı.

SHAKHTAR DONETSK İLK 8'DE

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri puanını 13'e yükseltti ve lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirdi. Rijeka ise 9 puana ulaşarak yoluna play-off'lardan devam edecek.