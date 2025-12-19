Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı
UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştığı Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kaldı ve lig aşamasını ilk 8 sıra içerisinde tamamladı.
- UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Rijeka 0-0 berabere kaldı.
- Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi lig aşamasını 13 puanla ilk 8 içinde tamamladı.
- Rijeka, UEFA Konferans Ligi lig aşamasını 9 puanla tamamlayarak play-off'lara katılacak.
UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.
90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Shakhtar Donetsk, maç boyunca iyi oyununu sürdürdü ancak aradığı golü bulamadı ve mücadele golsüz tamamlandı.
SHAKHTAR DONETSK İLK 8'DE
Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri puanını 13'e yükseltti ve lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirdi. Rijeka ise 9 puana ulaşarak yoluna play-off'lardan devam edecek.