Haberler

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ilk 8'de yer aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştığı Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kaldı ve lig aşamasını ilk 8 sıra içerisinde tamamladı.

  • UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Rijeka 0-0 berabere kaldı.
  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi lig aşamasını 13 puanla ilk 8 içinde tamamladı.
  • Rijeka, UEFA Konferans Ligi lig aşamasını 9 puanla tamamlayarak play-off'lara katılacak.

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 berabere bitti.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Shakhtar Donetsk, maç boyunca iyi oyununu sürdürdü ancak aradığı golü bulamadı ve mücadele golsüz tamamlandı.

SHAKHTAR DONETSK İLK 8'DE

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri puanını 13'e yükseltti ve lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirdi. Rijeka ise 9 puana ulaşarak yoluna play-off'lardan devam edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada acı detay: Jetin sahibi efsane pilot çıktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne 'cuma namazı' tepkisi

O üniversitenin "cuma namazı" kararına Beştepe'den tepki var
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Bıçaklı kavgada kan aktı

Bıçaklı kavgada kan aktı
title