Haberler

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, deplasmanda Hamrun'un 2-0 yendi. Ukrayna ekibi, Konferans Ligi'nde ikinci sıraya yükseldi.

  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Hamrun'u 2-0 yendi.
  • Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle Konferans Ligi'nde 12 puanla ikinci sıraya yükseldi.
  • Shakhtar Donetsk'in golleri 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque tarafından atıldı.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Hamrun ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Ta'Qali National Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.

SHAKHTAR 3 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque kaydetti.

ARDA TURAN ZİRVEYE GÖZ KIRPTI

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, puanını 12'ye yükselterek Konferans Ligi'nde ikinci sıraya yükseldi. Hamrun ise 3 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin son hafta maçında Hamrun, Shamrock Rovers deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, sahasında Rijeka ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
title