Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Hamrun ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Ta'Qali National Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.

SHAKHTAR 3 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque kaydetti.

ARDA TURAN ZİRVEYE GÖZ KIRPTI

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, puanını 12'ye yükselterek Konferans Ligi'nde ikinci sıraya yükseldi. Hamrun ise 3 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin son hafta maçında Hamrun, Shamrock Rovers deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, sahasında Rijeka ile karşı karşıya gelecek.