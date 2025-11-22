Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı
Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Obolon Kyiv'i 6-0 mağlup etti.
- Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'i 6-0 mağlup etti.
- Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 30 puanla zirvede yer alıyor.
- Shakhtar Donetsk'in gollerini Valeri Bondar, Vinicius Tobias, Luca Meirelles, Eguinaldo, Isaque Severino Silva ve Kaua Elias attı.
Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Obolon Kyiv karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandı.
SHAKHTAR DONETSK GOL OLDU YAĞDI
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Valeri Bondar, 48. dakikada Vinicius Tobias, 49. dakikada Luca Meirelles, 69. dakikada Eguinaldo, 80. dakikada Isaque Severino Silva ve 82. dakikada Kaua Elias attı.
ZİRVEDE YER ALIYOR
Ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten ve zirvede yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a çıkardı. Obolon Kyiv ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'yı konuk edecek. Obolon Kyiv, sahasında Kolos'u ağırlayacak.