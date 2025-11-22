Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Obolon Kyiv karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandı.

SHAKHTAR DONETSK GOL OLDU YAĞDI

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Valeri Bondar, 48. dakikada Vinicius Tobias, 49. dakikada Luca Meirelles, 69. dakikada Eguinaldo, 80. dakikada Isaque Severino Silva ve 82. dakikada Kaua Elias attı.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten ve zirvede yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a çıkardı. Obolon Kyiv ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'yı konuk edecek. Obolon Kyiv, sahasında Kolos'u ağırlayacak.