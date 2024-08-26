Arda Turan, Galatasaray'ın genç yıldızını istiyor
Eyüpspor Teknik Direktörü ve Galatasaray'ın efsane ismi Arda Turan, Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Metehan Baltacı'yı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Baltacı'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Baltacı, geçen sezon da Eyüpspor tarafından kiralanmış ve 29 maçta 2 asist yapmıştı.
Süper Lig'e bomba gibi başlayan ve 3 maçta 7 puan toplayarak adından söz ettiren Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan Galatasaray'ın genç yıldızı Metehan Baltacı'yı tekrar istiyor.
GALATASARAY'DAN İSTİYOR
Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI
Eyüpspor, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da Galatasaray'dan kiralamıştı. Metehan Baltacı, geçen sezon Arda Turan'ın ekibinde 29 maçta süre bulmuş ve 2 asist yapmıştı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.