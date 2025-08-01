Arda Turan'dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...

Arda Turan'dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...
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Arda Turan'dan maç sonuna damga vuran Beşiktaş sözleri: Umarım...
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, Beşiktaş'a başarılar dileyerek "Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Beşiktaş hakkında olumlu yorumlar yaptı.

"UMARIM ŞAMPİYONLUĞA KADAR GİDERLER"

Basın toplantısında konuşan Turan, "Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıyı topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var" ifadelerini kullandı.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Turan, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Beşiktaş her zamanki gibi 3.yada 4.

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Haber YorumlarıAzad Askan:

Adam resmen acımış

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Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

olmayan özellikleri varmış gibi yorumlaması bjk taraftarını karşısına almak istemiyor herhalde anladığım.

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

çok yüksekten uçan kartal feci yere çakıldı

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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

:)))

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