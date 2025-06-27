Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca

Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca
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Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe'den milli oyuncu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istiyor.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan,transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi.

İRFAN CAN'I İSTİYOR

Genç teknik adamın Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'ye de kancayı taktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in ise Kahveci'yi gelecek sezon planları kapsamında takımdan göndermek istemediği aktarıldı. Kulüp yönetimi, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun tecrübesi ve oyun zekasının takımın lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli rol oynayacağına inanıyor.

Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca

TRANSFERE OLUMLU YANIT BEKLENMİYOR

Bu nedenle Fenerbahçe cephesinden transfer görüşmelerine şu aşamada olumlu bir yanıt gelmesi beklenmiyor. Ayrıca Başkan Ali Koç'un, Kahveci'nin kalması için Teknik Direktör Mourinho ile bir görüşme yaptığı gündeme gelmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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