Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan,transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi.

İRFAN CAN'I İSTİYOR

Genç teknik adamın Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'ye de kancayı taktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in ise Kahveci'yi gelecek sezon planları kapsamında takımdan göndermek istemediği aktarıldı. Kulüp yönetimi, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun tecrübesi ve oyun zekasının takımın lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli rol oynayacağına inanıyor.

TRANSFERE OLUMLU YANIT BEKLENMİYOR

Bu nedenle Fenerbahçe cephesinden transfer görüşmelerine şu aşamada olumlu bir yanıt gelmesi beklenmiyor. Ayrıca Başkan Ali Koç'un, Kahveci'nin kalması için Teknik Direktör Mourinho ile bir görüşme yaptığı gündeme gelmişti.