Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak
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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde olası Beşiktaş eşleşmesi hakkında açıklama yaptı. Arda Turan, "Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük bir tarihleri var. Türkiye'nin en önemli takımlarından biri ama Beşiktaş kelimesi yasak bizim için. Bizim için sadece ilk tur var.'' dedi.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, takımıyla birlikte yeni sezonun çalışmalarına başladı.

''BUNUN BİR BAHANESİ YOK''

Günde 3 antrenman yaptıklarını dile getiren Arda Turan, "Günde 3 antrenman yapmakta bir şey yok. Oyunculuk kariyerimde bu sistemle başarılı oldum. Fiziksel olarak en iyi takım olmalıyız. Bunun bir bahanesi yok. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. O yüzden çalışmak zorundayız." dedi.

''BEŞİKTAŞ KELİMESİ YASAK''

UEFA Avrupa Ligi'ndeki olası Beşiktaş eşleşmesi hakkında konuşan Arda Turan, "Beşiktaş'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok büyük bir tarihleri var. Türkiye'nin en önemli takımlarından biri ama Beşiktaş kelimesi yasak bizim için. Bizim için sadece ilk tur var. Finlandiya takımına karşı en iyisini oynamamız lazım. Çünkü onlar hazırlar. Futbol konsantrasyon ister. Hayatım böyle acı tecrübelerle dolu. Çok dikkat etmemiz gereken bir maç var. O yüzden herkese Beşiktaş'ı yasaklıyorum." ifadelerini kullandı.

TURU GEÇERSE RAKİP BEŞİKTAŞ

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere ile eşleşti. Shakhtar Donetsk, bu turu geçmesi durumunda 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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