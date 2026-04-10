Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında AZ Alkmaar’ı 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Henryka Reymana Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda vites yükselten Shakhtar Donetsk, rakibine adeta şans tanımadı.

PEDRINHO VE ALISSON SAHNEDE

Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho ile 81 ve 83. dakikalarda Alisson Santana kaydetti. Özellikle son bölümde gelen goller farkı belirledi.

RÖVANŞ 16 NİSAN’DA

İki ekip, 16 Nisan Perşembe günü rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina maçının kazananıyla oynayacak.