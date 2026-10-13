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Arda Turan, AEK maçı öncesi oyuncularından eski performansına yakın oyun bekliyor

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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, AEK ile yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi oyuncularından eski performansına yakın oyun beklediğini söyledi. Pedrinho ise en iyi hücum futbolunu sergileyip 3 puanla ayrılacaklarına inandığını belirtti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Stamford Bridge'te yıllar önce ikonik bir gece yaşadığını, oyuncularından da kendisine yakın bir performans beklediğini söyledi.

Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turan, 2014 yılında Atletico Madrid formasıyla Chelsea'yi yenerek Şampiyonlar Ligi finaline çıkmalarının hatırlatılması üzerine, "Çok ikonik bir stat, tarihi bir stat. Ben burada ikonik bir gece yaşamıştım. Umarım yaşadığım, bu statta yaşayacağım şey de aynı bu pozitiflikle devam eder. Yarın da oyuncularımdan benim yıllar önce gösterdiğim performansa yakın bir performans bekliyorum. Eğer benimle rondo oynamak istiyorlarsa yarın bunu yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Büyük takımların uzun vadede kupa ve başarı kazanmaları için kendi sistemlerini oturtmaları gerektiğini belirten 39 yaşındaki çalıştırıcı, "O yüzden bir başarıyı elde edebiliyorsak kendi oyunumuzdan ödün vermeden bunu yapmalıyız. Tabii ki ufak tefek taktiksel değişiklikler ve önlemler alacağız. Taktik konusunda egomuza yenilmemeliyiz. Kendimize ve sistemimize inanıyoruz. Çünkü bunun için çok fazla çalıştık. Belki hatırlarsınız, sabah altılarda kalktık." diye konuştu.

İç saha maçlarını Stamford Bridge'te oynamaları ve futbolcuların odağının savaşa kaymaması için neler yaptığıyla ilgili soru üzerine Arda Turan, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir şey yapmıyorum, her şeyi onlar bana öğretti. Bahane üretmemeyi, mücadele etmeyi... Muhteşem bir gruba sahibim. Sadece oyuncularım için konuşmuyorum, Ukrayna'daki birçok insan için. O yüzden bunu her zaman söylüyorum ve fırsatım oldukça her zaman söyleyeceğim, bunu dramatize etmiyoruz. Ukrayna'da savaş var, çocuklar ölüyor. Biz bunu yaşayabiliyoruz ama bunu kabul etmiyoruz. O insanlar bana bunu öğretti. Buraya gelince de pozitif tarafından bakmaya çalışıyoruz. Bir gün Ukrayna'da kendi evimizde oynayacağımız günlerin hayalini kurarak yaşıyoruz. O yüzden bu bizi o şekilde motive ediyor."

Turan, "Şampiyonlar Ligi 5 büyük ligin takımları için tasarlanmış bir turnuva. Burada play-off turuna kalıp, ilk 24'e girmek sizi tatmin edecek mi yoksa daha ilerisi mümkün mü?" sorusuna, "Bizim için ilk 24'e kalmak bir rüya. Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi avantajının ne demek olduğuna dikkatlice bakmanızı istiyorum. Biz bundan uzağız. Belki de oyuncu kalitesinden, taktikten çok daha önemli bir şey, 40-50 bin seyircimizle oynayabilmemiz. Ama bu çocukların hayali var." yanıtını verdi.

Pedrinho: "Shakhtar'ın her maçta galibiyete uzandığını görmek istiyorum"

Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Pedrinho, AEK karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Arda Turan'ın kendisine duyduğu güvene teşekkür eden 28 yaşındaki futbolcu, "Bana inandı, sakatlıktan döndükten hemen sonra takıma çok şey katabileceğime beni ikna etmeye devam etti. Buna gerçekten çok değer veriyorum. Shakhtar'ın her maçta galibiyete uzandığını görmek istiyorum." diye konuştu.

Shakhtar Donetsk formasıyla her zamanki gibi kazanmayı hedeflediklerini aktaran Pedrinho, "Kendi futbolumuzu oynayarak, tarzımızı ve felsefemizi takip ederek bu sonuca ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hanemize 3 puanı yazdırarak ve uygulamaya çalıştığımız en iyi hücum futbolunu sergileyerek sahadan ayrılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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