Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşısında attığı 68 metrelik gol futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Genç yıldızın uzak mesafeden attığı gol sonrası dünya futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan goller yeniden gündeme geldi.

68 METREDEN FİLELERİ HAVALANDIRDI

LaLiga'da oynanan Real Madrid - Elche maçının 89. dakikasında rakip kalecinin önde olduğunu fark eden Arda Güler, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla yaklaşık 68 metreden topu ağlara gönderdi. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

KALECİ DİTURO İÇİN İLGİNÇ TESADÜF

Arda Güler'in gol attığı Elche kalecisi Matias Dituro ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. 38 yaşındaki Arjantinli kaleci, futbol tarihinde en uzak mesafeden gol atan oyuncular arasında yer alıyor. Dituro, 2017 yılında Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.

Ayrıca deneyimli kalecinin yolu bir dönem Türkiye'den de geçti. Dituro, 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyerek Süper Lig'de 11 maçta görev aldı.

DÜNYANIN EN UZAKTAN ATILAN GOLLERİ

Futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan goller listesinde ilk sırada 96.01 metrelik golüyle Tom King bulunuyor. Onu 91.9 metrelik golüyle Asmir Begovic takip ederken, Matias Dituro da yaklaşık 90 metrelik golüyle listede ilk sıralarda yer alıyor.