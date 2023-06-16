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Arda Kardeşler Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti maçında düdük çalacak

Arda Kardeşler Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti maçında düdük çalacak

Spor Haberleri

UEFA EURO Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti maçında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

UEFA EURO Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti maçında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çek Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak UEFA EURO Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Kardeşler 'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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