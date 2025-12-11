Haberler

Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Manchester City'ye 2-1 mağlup olduğu maçta, Arda Güler ve Erling Haaland'ın eşleşmesi sosyal medyanın en çok konuşulan anı oldu. Arda Güler, 58. dakikada oyuna dahil oldu ve 1.95'lik Haaland'ı marke etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 santimetrelik boy farkına rağmen Arda'nın kararlı duruşu ve Haaland'ın bu eşleşme karşısında gülümsemesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu an, geceye damga vuran görüntü haline geldi.

  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu.
  • Arda Güler, Real Madrid-Manchester City maçında 58. dakikada oyuna girdi.
  • Arda Güler'in duran top sırasında 1.95'lik Erling Haaland'ı marke etmeye çalışması sosyal medyada viral oldu.

Real Madrid– Manchester City maçında Arda Güler ile Erling Haaland arasındaki beklenmedik eşleşme sosyal medyanın en çok konuşulan anı oldu.

ARDA 58'DE OYUNA GİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, öne geçtiği mücadelede Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu. Milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 58. dakikada oyuna dahil oldu.

DURAN TOPTA TARİHE GEÇEN AN

Maçın en konuşulan pozisyonu, City'nin kazandığı duran top sırasında yaşandı. Ceza sahasında savunma yerleşirken Arda Güler'in 1.95'lik Erling Haaland'ı marke etmeye çalışması kameralara takıldı. Yaklaşık 20 santimetrelik boy farkına rağmen Arda'nın kararlı duruşu, Haaland'ın ise bu eşleşme karşısında gülümsemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Fotoğraf ve videolar kısa sürede viral oldu. Taraftarlar, "Futbolun en sempatik anı", "Haaland bile dayanamadı güldü", "Arda'nın cesareti takdire şayan" yorumlarını yaptı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Futbol sadece teknik, hız, güç ve zekayla oynamaz. Futbol oynamak için cesaret de gerek. Helal olsun Arda'ya.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
