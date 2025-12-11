Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Real Madrid– Manchester City maçında Arda Güler ile Erling Haaland arasındaki beklenmedik eşleşme sosyal medyanın en çok konuşulan anı oldu.

ARDA 58'DE OYUNA GİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, öne geçtiği mücadelede Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu. Milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 58. dakikada oyuna dahil oldu.

DURAN TOPTA TARİHE GEÇEN AN

Maçın en konuşulan pozisyonu, City'nin kazandığı duran top sırasında yaşandı. Ceza sahasında savunma yerleşirken Arda Güler'in 1.95'lik Erling Haaland'ı marke etmeye çalışması kameralara takıldı. Yaklaşık 20 santimetrelik boy farkına rağmen Arda'nın kararlı duruşu, Haaland'ın ise bu eşleşme karşısında gülümsemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Fotoğraf ve videolar kısa sürede viral oldu. Taraftarlar, "Futbolun en sempatik anı", "Haaland bile dayanamadı güldü", "Arda'nın cesareti takdire şayan" yorumlarını yaptı.