Arda Güler'den eski teknik direktörü Alonso'ya teşekkür mesajı

Güncelleme:
Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler, görevinden ayrılan eski teknik direktörü Xabi Alonso'ya teşekkür etti. Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Alonso'nun kendisine olan inancının oyununu geliştirmede büyük katkı sağladığını belirtti.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler, görevinden ayrılan eski teknik direktörü Xabi Alonso'ya teşekkür etti.

Milli futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı." ifadelerini kullandı.

İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
