Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil rotasını Bolu'ya çevirdi. Gölcük Tabiat Parkı'nda konaklayan genç yıldız, -4 derecede kar yağışı altında Fenerbahçeli futbolcu Yiğit Efe Demir ile futbol oynadığı anları, "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notuyla paylaştı.

Real Madrid ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, tatil günlerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye geldi.

ARDA GÜLER, YİĞİT EFE İLE BİR ARAYA GLEDİ

Tatil için Bolu'nun doğa harikası turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih eden Güler, burada bulunan Devlet Konuk Evi'nde Fenerbahçe'de forma giyen Yiğit Efe Demir ile konakladı.

'KARIN KEYFİNİ YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI'

Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile birlikte dışarı çıkarak -4 dereceli havada beyaz örtü üzerinde futbol oynadı. Neşeli anların yaşandığı o dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, videoya "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.

