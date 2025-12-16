Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Real Madrid'de Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso arasında yaşandığı öne sürülen kriz, İspanyol ve İngiliz basınında geniş yankı buldu. Genç futbolcunun son maçlardaki durumu ve alınan kararlar, kulüp içinde gerilimin arttığı iddialarını beraberinde getirdi.

İLK 11 KARARI SÜRPRİZ YARATTI

Arda Güler, Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir anda ilk 11'den çıkarılarak yedek kulübesine çekildi. Bu karar, genç oyuncunun o ana kadar takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görülmesi nedeniyle sürpriz olarak değerlendirildi. Milli futbolcu, ardından Alaves maçında yeniden forma şansı buldu.

İLİŞKİLERİN SOĞUDUĞU İDDİA EDİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Arda Güler ile Xabi Alonso arasındaki ilişkinin son dönemde gerildiği öne sürüldü. Arda'nın, yeterince değer görmediğini düşündüğü ve bazı takım arkadaşlarının, özellikle Jude Bellingham'ın, kendisinin önüne geçirildiğini hissettiği iddia edildi. Bu durumun genç oyuncu tarafından "ihanet" olarak algılandığı ve soyunma odasındaki tavrına da yansıdığı ifade edildi.

ALAVES MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Arda Güler, Alaves karşılaşmasında Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu ve kağıt üzerinde daha rahat hissettiği bir pozisyonda görev yaptı. Ancak performansının beklentilerin altında kaldığı, bu nedenle 78. dakikada oyundan alındığı belirtildi.

DİSİPLİN ELEŞTİRİSİ

İspanyol basınında yer alan değerlendirmelerde, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i oyundan alma kararının arkasında disiplin sorunlarının yattığı iddia edildi. Haberde, genç futbolcunun verilen talimatlara uymadığı, savunma ve pres konusunda yeterli çabayı göstermediği ve bu tutumun teknik heyet tarafından kabul edilemez bulunduğu ifade edildi.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMA İDDİASI

İngiltere kaynaklı haberlere göre, Alaves maçının ardından Xabi Alonso ile Arda Güler arasında soyunma odasında bir görüşme gerçekleşti. Bu konuşmanın kısa sürede tartışmaya dönüştüğü, Alonso'nun Arda'nın saha içindeki davranışlarını ve disiplin eksikliğini sert şekilde eleştirdiği, 20 yaşındaki futbolcunun ise kendini savunmaya çalıştığı öne sürüldü.