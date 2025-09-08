Haberler

Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya ağır bir skorla 6-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda, sahada yaşanan gerginlik dikkat çekti. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile Barcelona'nın parlayan ismi Lamine Yamal arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Ancak duruma hızla müdahale eden Orkun Kökçü, tartışmanın büyümesini önledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 kaybetti. Karşılaşmanın son bölümlerinde, milli gururumuz Arda Güler ile İspanyol futbolun yükselen değeri Lamine Yamal arasında gerginlik oldu.

YAMAL TOPUN ÖNÜNE GEÇTİ

Olaylar, Arda Güler'in hızlı bir şekilde serbest vuruş kullanmak istemesiyle başladı. Tam bu sırada Lamine Yamal, topun önüne geçerek vuruşu engellemeye çalıştı. Bu sportmenlik dışı hareket, zaten skorun ağırlığıyla gergin olan Arda'nın tepkisine neden oldu.

SİNİRLER GERİLDİ, ARDA YAMAL'I İTTİ

Yamal'ın bu hamlesi karşısında sinirlenen Arda Güler, Barcelonalı genç yıldızı iterek önünden çekilmesini istedi. Bu hareket, iki yetenek arasında kısa süreli bir gerilime yol açtı.

Yamal'ın da karşılık vermesiyle tansiyon bir anda yükselirken, duruma hızla müdahale eden Orkun Kökçü, tartışmanın daha fazla büyümesini önledi.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfeyz bozan:

adamlar futbol verdi resmen isteseler bi o kadar daha atarlardı

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
