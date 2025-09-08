Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 kaybetti. Karşılaşmanın son bölümlerinde, milli gururumuz Arda Güler ile İspanyol futbolun yükselen değeri Lamine Yamal arasında gerginlik oldu.

YAMAL TOPUN ÖNÜNE GEÇTİ

Olaylar, Arda Güler'in hızlı bir şekilde serbest vuruş kullanmak istemesiyle başladı. Tam bu sırada Lamine Yamal, topun önüne geçerek vuruşu engellemeye çalıştı. Bu sportmenlik dışı hareket, zaten skorun ağırlığıyla gergin olan Arda'nın tepkisine neden oldu.

SİNİRLER GERİLDİ, ARDA YAMAL'I İTTİ

Yamal'ın bu hamlesi karşısında sinirlenen Arda Güler, Barcelonalı genç yıldızı iterek önünden çekilmesini istedi. Bu hareket, iki yetenek arasında kısa süreli bir gerilime yol açtı.

Yamal'ın da karşılık vermesiyle tansiyon bir anda yükselirken, duruma hızla müdahale eden Orkun Kökçü, tartışmanın daha fazla büyümesini önledi.