Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden milli oyuncu Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.
- Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS 'Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu' kategorisine aday gösterildi.
- Arda Güler, 2025 IFFHS 'Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu' kategorisine de aday gösterildi.
- 2025 IFFHS ödül kazananları 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklanacak.
IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.
ÖDÜL ALANLAR 10 ARALIK'TAN SONRA AÇIKLANACAK
Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak. Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.
2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adayları:
- Arda Güler - Real Madrid
- Kenan Yıldız - Juventus
- Ayyoub Bouaddi - Lille
- Dean Huijsen - Real Madrid
- Desire Doue - Paris Saint-Germain
- Ethan Nwaneri - Arsenal
- Geovany Quenda - Sporting
- Lamine Yamal - Barcelona
- Leny Yoro - Manchester United
- Myles Lewis-Skelly - Arsenal
- Pau Cubarsi - Barcelona
- Rodrigo Mora - Porto
- Warren Zaire-Emery - Paris Saint-Germain
- Estevao - Chelsea
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Rayan - Vasco de Gama
- Vitor Roque - Palmeiras
- Obed Vargas - Seattle Sounders
- Nestory Irankunda - Watford
- Eliesse Ben Seghir - Bayer Leverkusen
2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ödülü adayları:
- Arda Güler - Real Madrid
- Bruno Fernandes - Manchester United
- Cole Palmer - Chelsea
- Florian Wirtz - Liverpool
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Kevin De Bruyne - Napoli
- Lamine Yamal - Barcelona
- Martin Odegaard - Arsenal
- Pedri - Barcelona
- Vitinha - Paris Saint-Germain
- Lionel Messi - Inter Miami
- James Rodrguez - Leon
- Reo Hatate - Celtic
- Mohammed Kudus - Tottenham
- Malik Tillman - Bayer Leverkusen