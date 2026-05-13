Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi
Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol kulübü Real Madrid tarafından nisan ayının oyuncusu seçildi. Güler, 5 maçta gösterdiği performansla bu ödülü kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı ve 6 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Fatih Erel