Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol kulübü Real Madrid tarafından nisan ayının oyuncusu seçildi. Güler, 5 maçta gösterdiği performansla bu ödülü kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı ve 6 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
