Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

La Liga devi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''ONUNLA İYİ ANLAŞIYORUM''

Ancelotti'nin ayrılığının ardından İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız, "Her zaman benimle konuşuyor. Bu yüzden kendimi daha önemli hissediyorum. İlk maçta 45 dakika oynadım, şu anda her şey daha iyi görünüyor. Onunla iyi anlaşıyorum çünkü tempo kontrolünü seviyor, daha kısa paslar istiyor ve beni orta saha oyuncusu olarak görüyor. Bu benim için daha iyi." dedi.

AYRILIK SORUSUNA ÇARPICI CEVAP

Geleceği hakkında da konuşan 20 yaşındaki yıldız, "Şu an için ayrılmayı düşünmüyorum ama tabii ki oynamazsam her şeyi düşüneceğim. Şimdilik tamamen Real Madrid'e odaklandım.'' yorumunda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, sahada olduğu 1820 dakikada 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.