Arda Güler'e 4 dakika yetti! Oyuna girdi, beraberlik golünü getirdi
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Las Palmas'a konuk oldu. Karşılaşmaya yedek soyunan milli futbolcumuz Arda Güler, 64. dakikada oyuna dahil oldu ve hemen penaltı kazandırdı. Penaltıyı Vinicius Junior gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Maç bu golle sonuçlandı.
La Liga'da 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas ile kozlarını paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i yedek başlattı.
OYUNA GİRER GİRMEZ KATKI SAĞLADI
Mücade 1-0'lık Las Palmas üstünlüğüyle devam ederken Arda Güler 64. dakikada Luka Modric'in yerine dahil oldu. Yıldız futbolcumuz oyuna girer girmez ise takımına penaltı kazandırdı.
MAÇ BERABERE BİTTİ
Kale önünden çektiği şut Las Palmas'lı oyuncunun eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior kaleciyi mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.