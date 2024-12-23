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Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi

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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, ilk yarısı tamamlanan La Liga'da Aralık ayınının 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Arda, bu ayda forma giydiği 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcu, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Celta Vigo'dan Ilaix Moriba'yı geride bıraktı.

Real Madrid'de forma giyen ve son dönemlerde daha fazla süre bulan milli yıldız Arda Güler, sık sık kıyaslandığı Barcelona'dan Lamine Yamal'ı geride bırakarak ödülü kaptı.

23 YAŞ ALTINDA ARALIK AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

19 yaşındaki Arda Güler, ilk yarısı tamamlanan La Liga'da Aralık ayının 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Arda, oylamalarda Lamine Yamal (Barcelona) ve Ilaix Moriba'yı (Celta Vigp) geride bırakarak kariyerinde ilk kez "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi

ARDA'NIN ARALIK AYI PERFORMANSI

Arda Güler, ödül kazandığı Aralık ayında 5 maçta forma şansı buldu. Arda, bu maçlarda Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano karşısında ise 2 asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda eflatun-beyazlı formayı 20 maçta sırtına geçirdi ve söz konusu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist katkısı verdi.

Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Lamine Yamal kaç maçtır sakat?

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