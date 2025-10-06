Haberler

Arda Güler İspanya'da bisiklet turuna çıktı! Dinlediği şarkıya dikkat
Güncelleme:
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü videosunu paylaştı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

İSPANYA SOKAKLARINI SELDA BAĞCAN İLE TURLADI

20 yaşındaki Arda Güler, İspanya sokaklarında bisiklet ile gezdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arda Güler'in Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü görüldü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Arda'nın İspanya'da dahi Türk geleneklerinden kopamadığını yorumlarda belirtti. Milli yıldız, bu paylaşımıyla alkışları topladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
