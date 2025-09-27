Haberler

Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor

Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
Güncelleme:
Milli futbolcumuz Arda Güler, Atletico Madrid-Real Madrid derbisinde adeta şov yaptı. Arda Güler'in gol atıp asist yaptığı maçta Real Madrid rakibine 5-2 mağlup oldu.

Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olurken; milli futbolcumuz Arda Güler, attığı bir gol ve yaptığı bir golle yıldızlaştı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid, Madrid derbisinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız, ilk kez bir Madrid derbisine ilk 11'de başladı.

BİR GOL BİR ASİST İLE YILDIZLAŞTI

25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, 36. dakikada ise Madrid derbisinde ağları havalandırmayı başardı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI YETMEDİ

Ancak Arda'nın bu performansı takımına yetmedi. Real Madrid maçı 5-2 kaybetti. LaLiga'ya 6'da 6 galibiyetle 18 puanla başlayan Real Madrid, 7. haftada ligde sezonun ilk yenilgisini alırken Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Şuan Madriddeyim tüm trafik kilit herkes arabalarından inmiş arda diye bağırıyor, avm ye geldim arda güler bayraklarından mağazalar görünmüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
