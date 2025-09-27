Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor

Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olurken; milli futbolcumuz Arda Güler, attığı bir gol ve yaptığı bir golle yıldızlaştı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid, Madrid derbisinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız, ilk kez bir Madrid derbisine ilk 11'de başladı.

BİR GOL BİR ASİST İLE YILDIZLAŞTI

25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, 36. dakikada ise Madrid derbisinde ağları havalandırmayı başardı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI YETMEDİ

Ancak Arda'nın bu performansı takımına yetmedi. Real Madrid maçı 5-2 kaybetti. LaLiga'ya 6'da 6 galibiyetle 18 puanla başlayan Real Madrid, 7. haftada ligde sezonun ilk yenilgisini alırken Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti.