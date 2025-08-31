Arda Güler'in sayılmayan golü İspanya'da gündem oldu

La Liga'nın 3. hafta maçında Real Madrid, Mallorca'yı Santiago Bernabeu'da konuk etti. Karşılaşmayı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

VEDAT VE ARDA'DAN KARŞILIKLI GOLLER

Mallorca, Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçse de 37. dakikada Arda Güler Real Madrid'e beraberliği getirdi. Bu golün bir dakika sonrasında Vinicius Jr. takımını 2-1 öne geçirdi.

ARDA'NIN GOLÜ BU KEZ İPTAL

Real Madrid, maçın 55. dakikasında Arda Güler ile bir gol daha buldu ancak VAR incelemesinin ardından gol Arda'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi. İptal edilen bu gol İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.

''SİNİRLERİ EN ÇOK KIZIŞTIRAN KARAR''

Marca'da yer alan haberde VAR kararlarının maça damga vurduğuna dikkat çekilerek, " Real Madrid'in üç golü iptal edildi. Mbappe'nin iki golü ve Arda Güler'in ceza sahası içinde tartışmalı bir elle oynama sonrası golü geçerli sayılmadı. Arda'nın golüyle ilgili karar, sinirleri en çok kızıştıran karar oldu." denildi.

''3 GOL İPTAL EDİLDİ''

Mundo Deportivo'daki haberde ise, " Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı yendiği maça hakem performansı damga vurdu. Real Madrid adına 3 gol iptal edildi." ifadeleri kullanıldı.