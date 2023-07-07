Arda Güler'in Real Madrid'e transferi dedesini ve babaannesini gururlandırdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması, dedesi ve babaannesini gururlandırdı. Köylerindeki evlerine Arda Güler'in fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm yaptıran Mehmet Ali Güler, Arda'nın başarısını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Babaanne Adiye Güler ise torununu özleyeceğini belirterek, Arda'nın futbol tutkusunu ve iyi niyetini anlattı.

ARDA Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmasıyla, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler( 68) ve babaannesi Adiye Güler(63) torunlarının başarısıyla gurur duydu. Köydeki evine, torununun futbol sahalarındaki fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm yaptıran Mehmet Ali Güler, "Çok sevinçliyim ama bir o kadar da içimde ağlama hissi var. Türkiye'deyken Arda'yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim" dedi. Adiye Güler ise, "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Eline sadece top ver başka bir şey istemezdi. Yaz aylarında köye geldiğinde de hep top oynardı. Beni kaleye geçirir futbol oynardı" dedi.

Fenerbahçe'nin ve milli takımın genç yıldızı 18 yaşındaki Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olması Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bağlı 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan, bayramlarda ve tatil günlerinde gelip ziyaret ettiği dedesi Mehmet Ali Güler ve babaannesi Adiye Güler'i sevince boğdu. Torunlarının Avrupa'ya gitmesi nedeniyle kendisini daha az görecek olmanın burukluğunu yaşayan Mehmet-Adiye Güler çifti köydeki evlerine Arda Güler'in futbol sahalarındaki çocukluğundan bu zamana kadar ki fotoğraflarının yer aldığı dev tablo yaptırdılar.