Arda Güler'in Real Madrid'deki Başarısı Fenerbahçe'ye Ek Gelir Sağladı

Real Madrid'in Valencia'ya karşı 4-0 kazandığı maçta Arda Güler, Kylian Mbappe'ye asist yaparak Fenerbahçe'ye bir bonus daha kazandırdı. Genç futbolcu, takımının 75. maçında Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro ek kazanç sağladı.

REAL Madrid'in Valencia karşısında 4-0 kazandığı mücadele, Arda Güler'in Fenerbahçe'ye bir bonus daha kazandırdığı maç olarak kayda geçti. Kylian Mbappe'nin 19 ve 31'inci dakikalarda, Jude Bellingham'ın 44'üncü dakikada ve Carreras'ın 82'nci dakikada attığı gollerle kazanılan karşılaşmada Arda Güler, ilk 11'de görev aldı ve Kylian Mbappe'ye asist yaptı. Genç yıldızın bu sezon Fransız futbolcuya verdiği gol pası sayısı 6'ya ulaştı.

Arda Güler, Valencia maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 75'inci kez sahaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid formasıyla 75'inci maçını oynaması Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan bonus maddesinin üçüncü kez devreye girmesini sağladı. Sözleşmeye göre Arda'nın her 25 resmi maçında sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon Euro ekleniyor. Böylece 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan milli futbolcudan elde edilen toplam gelir 26 milyon Euro'ya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
