Arda Güler'in Parladığı Derbide Atletico Madrid, Real Madrid'i 5-2 Yendi

Real Madrid derbisine milli futbolcu Arda Güler damga vurdu.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladı. Real Madrid'in ilk golünün asistini yapan Arda Güler, dakikalar 36'yı gösterdiğinde ağları havalandırdı.

14'üncü dakikada Normand'ın golü ile 1-0 öne geçen Atletico Madrid'e kısa bir süre sonra Real Madrid Arda'nın asisti ile cevap verdi. 25'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Arda Güler, Mbappe'ye pasını aktardı. Fransız yıldızın vuruşunda top filelere gitti ve Real Madrid eşitliği sağladı: 1-1. 36'ncı dakikada ise Vinicius Jr.'ın sol çaprazdan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vuran Arda Güler, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Real Madrid'i öne geçirdi: 1-2. İlk yarının uzatma dakikalarında Atletico Madrid Sörloth ile durumu eşitledi: 2-2.

Milli futbolcu, derbinin ilk yarısında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

50'nci dakikada milli futbolcu Arda Güler penaltıya sebebiyet verdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ayağını tehlikeli olarak kaldıran Güler, Gonzalez'in yerde kalmasına neden oldu. Bu pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterirken 20 yaşındaki futbolcu sarı kart gördü. Derbide 51'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Alvarez sert vuruşunda kalecinin sağından takımını öne geçiren golü buldu: 3-2. Milli futbolcu Arda Güler, 59'uncu dakikada yerini Mastantuono'ya bıraktı.

Atletico Madrid 64'üncü dakikada Alvarez'in golü ile farkı 2 'ye çıkartırken 90+3'üncü dakikada Griezmann skoru belirleyen golü hanesine yazdırdı: 5-2

Karşılaşma Atletico Madrid'in 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.