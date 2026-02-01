Haberler

Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı

Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecona'yu konuk etti. Karşılaşmanın 68. dakikasında Arda Güler'in verdiği pasta topla buluşan Kylian Mbappe'nin boş kaleye şutu üst direkten geri döndü.

  • Real Madrid'in Rayo Vallecona ile oynadığı maçın 68. dakikasında Arda Güler, Kylian Mbappe'ye pas attı.
  • Kylian Mbappe, Arda Güler'in pasıyla kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye şutunu üst direkten döndürdü.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Santiago Berbabeu Stadyumu'nda Rayo Vallecona ile karşı karşıya geldi.

ARDA'DAN NEFİS BİR PAS

Skorun 1-1 devam ettiği karşılaşmanın 68. dakikası oynanırken milli oyuncumuz Arda Güler, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'ye nefis bir pas atarak yıldız ismi golle burun buruna bıraktı.

MBAPPE ZORU BAŞARDI

Kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe, kalesini terk eden kaleciyi çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Fransız oyuncunun boş kaleye şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Mbappe, kaçırdığı gol sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

İşte kaçan o pozisyon:

Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı

Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı

Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı

Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü