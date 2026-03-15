Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla yaklaşık 70 metreden attığı gol için konuşarak "Müthiş bir gol, dünya Arda Güler'i konuşuyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arhavi Belediyesi Spor Tesisleri ve İlçe Gençlik Merkezini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, inşaatı devam eden Hopa Stadı'ndaki çalışmaları incelerken, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in golü hakkında da konuştu.

BAKAN BAK'TAN ARDA GÜLER'İN GOLÜNE YORUM

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gole ilişkin, "Müthiş bir gol. Herkes, bütün dünya futbolu Arda Güler'i konuşuyor. Arda Güler hem milli takımımız için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu." dedi.

"ATTIĞI GOL UZUN YILLAR KONUŞULUR"

Bak, Arda Güler'in başarıları ile gurur duyduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in bu attığı gol uzun yıllar konuşulur. Türk futbolu için de önemli bir şey. Özellikle de gurur duyduk. Arda milli takıma katkısıyla, orta sahada oynadığı oyunla, kendi takımındaki yükselişiyle ortaya koyduğu performansla bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyoruz."

Cemre Yıldız
