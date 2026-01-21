Haberler

Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti

Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Monaco'yu 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada genç futbolcu Arda Güler'in kolunda glikoz ölçüm cihazı olduğu fark edildi. Cihazın ne amaçla kullanıldığı konusunda çeşitli yorumlar yapıldı, ancak henüz kulüp ya da oyuncu cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid'in Monaco'yu mağlup ettiği maçta Arda Güler'in kolundaki cihaz dikkat çekerken görüntü kısa sürede gündem oldu.

ARDA GÜLER'İN KOLUNDAKİ CİHAZ MERAK UYANDIRDI

Real Madrid'in dün gece Monaco'yu mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in kolunda taktığı cihaz, taraftarların gözünden kaçmadı. Maç sırasında genç futbolcunun kolunda glikoz ölçüm cihazı olduğu fark edildi.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, Arda Güler'in kolundaki cihazın ne amaçla kullanıldığına dair çeşitli yorumlarda bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Söz konusu glikoz ölçüm cihazının kullanım sebebiyle ilgili olarak şu ana kadar kulüp ya da oyuncu cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi