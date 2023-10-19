Arda Güler'in en büyük sorunu tespit edildi! Real Madrid hemen özel program hazırladı

Real Madrid'de sahalara dönmek için hazırlık yapan Arda Güler'in güç probleminin olduğu tespit edildi. Ancelotti'nin ekibinde yer alan dünyaca ünlü kondisyoner Antonio Pintus, milli futbolcunun fiziksel açıdan oldukça yetersiz olduğunu saptarken sakatlıkların sebebi olarak bunu gösterdi.

Yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası bir kez daha sakatlanan Arda Güler henüz hiçbir maçta Real Madrid formasını giyemedi. Kısa süre içinde sahalara dönmesi beklenen genç yıldızın probleminin güç eksikliği olduğu tespit edildi.

ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Real Madrid'in dünyaca ünlü kondisyoneri Antonio Pintus, Arda Güler'in peş peşe gelen sakatlıklarının sebebini buldu. Genç yıldızın fiziksel açıdan oldukça güçsüz ve dayanıksız olduğunu saptayan Pintus, Arda için özel program hazırladı.

KASIM AYINDA KESİN DÖNÜYOR

Real Madrid'de yaşadığı menisküs sakatlığının ardından sahalara dönmek üzereyken bir sakatlık daha geçiren Arda Güler'in kasım ayında Real Madrid formasını giymesi bekleniyor.