Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı
Güncelleme:
Real Madrid'in Alaves'i 2-1 yendiği maçta Arda Güler'in kendi yarı sahasından tek dokunuşla attığı pas maçın kritik anlarından biri oldu. Golün asistini Vinicius Junior yapmasına rağmen, pozisyonun asıl konuşulan ismi Arda oldu. Bu pas, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya eleştiriler getirdi. Bazı futbolseverler, Arda'nın maçta daha defansif bir rolde kullanılmasını eleştirirken, milli futbolcunun bu role rağmen yeteneğini tek bir pasla ortaya koyduğunu vurguladılar.

  • Real Madrid, La Liga'nın 16. haftasında deplasmanda Alaves'i 2-1 mağlup etti.
  • Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 29 maçta 4 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
  • Arda Güler, Alaves maçında kendi yarı alanından Vinicius Junior'a attığı pasla Rodrygo'nun golünün başlangıcını oluşturdu.

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Alaves'i 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 76. dakikasında Rodrygo'nun attığı gol galibiyeti getirirken, golün asistini Vinicius Junior yaptı. Ancak pozisyonun asıl konuşulan ismi Arda Güler oldu.

GALİBİYETİN GİZLİ MİMARI ARDA GÜLER

Dakikalar 76'yı gösterirken Alaves atağında Real Madrid savunmasının müdahalesi sonrası top Arda Güler'in önünde kaldı. Milli futbolcu, kendi yarı alanında topu kontrol eder etmez saniye düşünmeden Vinicius Junior'u gördü ve tek dokunuşla savunma arkasına kusursuz bir pas gönderdi. Vinicius'un hızla ceza sahasına taşıdığı top, Rodrygo'nun golüyle sonuçlandı.

Bu pas, golün asistini yapan isimden çok pozisyonu başlatan Arda Güler'i ön plana çıkardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "asistin asistini yapan oyuncu" ifadeleri öne çıktı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU, ALONSO ELEŞTİRİLDİ

Arda Güler'in bu pası kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Bazı futbolseverler, Arda'nın maçta daha defansif bir rolde kullanılmasını eleştirirken, milli futbolcunun bu role rağmen yeteneğini tek bir pasla ortaya koyduğunu vurguladı.

ARDA'NIN SEZON KARNESİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Yok artık admin abartma artık istersen

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS A:

Evet cok kötü ortalik karismis. Hatta macdan sonra sokaktaki trafikde cok kötü karismis. Kücük maclarda büyük Adam. Büyük maclarda kücük adam rolünde. Bundan hic bi halt olmaz.. seb kenani gündem yap

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbazarow96m:

günlik Arda dozumuzu aldık

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVOLKAN DAMA:

Allah yolunu bahtını açık etsin Ardanın, maçta defansın önünde oynayıp tek yaptığı yana ve geri pas vermekti. iki kere ara pası denedi oda olmadı maçtaki başarılı tek ofansif pası buydu ve bunun için bir sayfa haber yapmışsınız tebrikler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

