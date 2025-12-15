Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı
Real Madrid'in Alaves'i 2-1 yendiği maçta Arda Güler'in kendi yarı sahasından tek dokunuşla attığı pas maçın kritik anlarından biri oldu. Golün asistini Vinicius Junior yapmasına rağmen, pozisyonun asıl konuşulan ismi Arda oldu. Bu pas, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya eleştiriler getirdi. Bazı futbolseverler, Arda'nın maçta daha defansif bir rolde kullanılmasını eleştirirken, milli futbolcunun bu role rağmen yeteneğini tek bir pasla ortaya koyduğunu vurguladılar.
GALİBİYETİN GİZLİ MİMARI ARDA GÜLER
Dakikalar 76'yı gösterirken Alaves atağında Real Madrid savunmasının müdahalesi sonrası top Arda Güler'in önünde kaldı. Milli futbolcu, kendi yarı alanında topu kontrol eder etmez saniye düşünmeden Vinicius Junior'u gördü ve tek dokunuşla savunma arkasına kusursuz bir pas gönderdi. Vinicius'un hızla ceza sahasına taşıdığı top, Rodrygo'nun golüyle sonuçlandı.
Bu pas, golün asistini yapan isimden çok pozisyonu başlatan Arda Güler'i ön plana çıkardı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "asistin asistini yapan oyuncu" ifadeleri öne çıktı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU, ALONSO ELEŞTİRİLDİ
Arda Güler'in bu pası kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'ya yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Bazı futbolseverler, Arda'nın maçta daha defansif bir rolde kullanılmasını eleştirirken, milli futbolcunun bu role rağmen yeteneğini tek bir pasla ortaya koyduğunu vurguladı.
ARDA'NIN SEZON KARNESİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.