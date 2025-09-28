Arda Güler'in Derbi Heyecanı Ailesiyle Dalyan'da Yaşandı

İSPANYA'nın dev kulübü Real Madrid 'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in ailesi, oğullarının Madrid derbisi heyecanını Muğla'nın dünyaca ünlü turistik beldesi Dalyan'da yaşadı. Arda'nın ilk 11'de forma giydiği Atletico Madrid- Real Madrid derbisini babası Ümit Güler ve annesi Serap Güler, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da karavan kampında takip etti. Karavanlarını Sülüngür Gölü kenarına park ederek tatil yapan Ümit ve Serap Güler, maçta büyük heyecan yaşadı.

Karşılaşmada önce ilk yarıda 25'inci dakikada Arda'nın Mbappe'ye yaptığı asiste sevinen çift, ardından milli yıldızın 36'ncı dakikada attığı golle sevinçten havalara uçarak birbirlerine sarıldı. O anları çiftle birlikte ünlü derbiyi izleyen Muğlalı sosyal medya içerik üreticisi Murat Cesurdura kayda alıp yayınladı. Arda'nın asisti ve golüyle 2-1 öne geçen Real Madrid ardından derbiyi 5-2 kaybetti. Arda, 51'inci dakikada bir de penaltıya neden oldu.