Bir kere forma giymeden dünyaları kazandı! İşte Arda Güler'in Real Madrid'e maliyeti

Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler'in kulübe maliyeti hesaplandı. Haftalık maaşı 100 bin euro kabul edilen futbolcu için eflatun-beyazlılar, 12 haftada 1 milyon 200 bin euro ödedi.

Sezon başında sakatlanarak Real Madrid'in ABD kampını kaçıran Arda Güler, tam sahalara döneceği süreçte bir talihsizlik daha yaşadı. Bir kez daha sakatlanan ve kadroya dönmesi 1 ayı bulacak futbolcunun eflatun-beyazlılara oynamadığı süreçteki maliyeti 1.5 milyon euroyu bulacak.

ŞİMDİYE KADAR 1.2 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI

İspanyol basınından Soymadridista'nın Capology'den aktardığı habere göre; Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro olarak belirtildi. 12 haftadır takımda olan ve sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Güler için kulüp şimdiye kadar 1.2 milyon euro ödeme yaptı.

EN GEÇ 20 EKİM'DE SAHALARA DÖNECEK

Arda Güler'in son sakatlığının 1 ay kadar sürmesi bekleniyor. En geç 20 Ekim'de sahalara dönmesi beklenen milli futbolcunun toplam maliyetinin 1.5 milyon euro olacağı öngörüldü.