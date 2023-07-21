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Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

Spor Haberleri

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Antrenmandan sonra açıklamalarda bulunan İtalyan hoca, "Arda Güler çok kaliteli bir oyuncu Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." dedi.

Antrenmanlardaki performansıyla şimdiden Real Madrid teknik ekibini büyüleyen Arda Güler için hocası Carlo Ancelotti, açıklamada bulundu. Genç yıldızın kalitesinden bahseden İtalyan hoca, "Real Madrid taraftarlarının onu çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yakından ilgileniyor. Dünyaca ünlü hoca, geçtiğimiz günlerde genç yıldıza İspanyolca öğretirken görüntülenmişti.

Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldız için özel bir antrenman programı hazırlatan teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'in kilo almasını ve güçlenmesini istiyor.

Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi 05.00'te çalacak.

Arda Güler'in büyülediği Real Madrid'in hocası Ancelotti, taraftara seslendi: Onu çok seveceksiniz

Haberler.com - Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (1)

kagan soylu:

Çocuğun yapısı o kilo alamaz guclenemez Ama futbol zekası mükemmel 1 devre oynasa maçı bitirir sonuca direkt etki eder

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