Arda Güler'in bordrosu ortaya çıktı! Real Madrid'de maaş listesindeki yeri herkesi şaşırttı

Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede 24.3 milyon euro ile Toni Kroos yer alırken, Arda Güler ise 5.2 milyon euroluk maaşıyla en az kazanan 3 futbolcudan biri oldu.

Dünyanın en başarılı kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı. Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.

EN AZ KAZANAN FUTBOLCULARDAN BİRİ ARDA GÜLER

Real Madrid'in en fazla kazananı 24 milyon 380 bin euro ile Toni Kroos oldu. Eflatun beyazlıların, Fenerbahçe'den transferi Arda Güler ise 5.2 milyon euroluk maaşı ile en az kazanan 3 futbolcudan biri.

Real Madrid'de futbolcuların aldığı maaşlar şöyle:

Toni Kroos : 24.3 milyon euro

David Alaba : 22.5 milyon euro

Luka Modric : 21.8 milyon euro

Jude Bellingham : 20.8 milyon euro

Vinicius : 20.8 milyon euro

Thibaut Courtois : 15 milyon euro

Antonio Rüdiger : 14.5 milyon euro

Aurélien Tchouaméni : 12.5 milyon euro

Ferland Mendy : 10.4 milyon euro

Dani Ceballos : 10.4 milyon euro

Dani Carvajal : 10.4 milyon euro

Lucas Vázquez : 9.3 milyon euro

Kepa : 9 milyon euro

Nacho : 8.5 milyon euro

Rodrygo : 8.3 milyon euro

Eduardo Camavinga : 8.3 milyon euro

Federico Valverde : 8.1 milyon euro

Brahim Diaz : 7.3 milyon euro

Eder Militao: 7.3 milyon euro

Fran García : 5.2 milyon euro

Arda Güler : 5.2 milyon euro

Andriy Lunin : 2.8 milyon euro

Joselu : 2.5 milyon euro

Görüntü Capology'den alınmıştır