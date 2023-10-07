Arda Güler'in bordrosu ortaya çıktı! Real Madrid'de maaş listesindeki yeri herkesi şaşırttı
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Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıktı. Zirvede 24.3 milyon euro ile Toni Kroos yer alırken, Arda Güler ise 5.2 milyon euroluk maaşıyla en az kazanan 3 futbolcudan biri oldu.
Dünyanın en başarılı kulübü olarak gösterilen Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı. Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 futbolcusundan biri.
EN AZ KAZANAN FUTBOLCULARDAN BİRİ ARDA GÜLER
Real Madrid'in en fazla kazananı 24 milyon 380 bin euro ile Toni Kroos oldu. Eflatun beyazlıların, Fenerbahçe'den transferi Arda Güler ise 5.2 milyon euroluk maaşı ile en az kazanan 3 futbolcudan biri.
Real Madrid'de futbolcuların aldığı maaşlar şöyle:
- Toni Kroos : 24.3 milyon euro
- David Alaba : 22.5 milyon euro
- Luka Modric : 21.8 milyon euro
- Jude Bellingham : 20.8 milyon euro
- Vinicius : 20.8 milyon euro
- Thibaut Courtois : 15 milyon euro
- Antonio Rüdiger : 14.5 milyon euro
- Aurélien Tchouaméni : 12.5 milyon euro
- Ferland Mendy : 10.4 milyon euro
- Dani Ceballos : 10.4 milyon euro
- Dani Carvajal : 10.4 milyon euro
- Lucas Vázquez : 9.3 milyon euro
- Kepa : 9 milyon euro
- Nacho : 8.5 milyon euro
- Rodrygo : 8.3 milyon euro
- Eduardo Camavinga : 8.3 milyon euro
- Federico Valverde : 8.1 milyon euro
- Brahim Diaz : 7.3 milyon euro
- Eder Militao: 7.3 milyon euro
- Fran García : 5.2 milyon euro
- Arda Güler : 5.2 milyon euro
- Andriy Lunin : 2.8 milyon euro
- Joselu : 2.5 milyon euro
Kaynak: Haberler.com / Spor