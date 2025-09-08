Arda Güler'in 6-0 öncesi söyledikleri yeniden gündemde

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, genç yıldız Arda Güler'in maç öncesi yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

ARDA'NIN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Milli yıldızımız Arda Güler, 6-0 yenildiğimiz İspanya maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve, "İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Millilerin baskısız oyunu ve sahada varlık gösterememesi sonucu Arda'nın bu sözleri tekrar gündeme geldi.

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ" DEMİŞTİ

