Arda Güler için gemileri yaktılar! Dünya devi, Fenerbahçe'ye çılgın teklifi yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu. 17 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund 22.5 milyon euro, Ajax ise 17 milyon euroluk teklif yaptı. Paris Saint-Germain'in sportif danışmanı Luis Campos ise genç yıldızı yakın takibe aldı.Sarı-lacivertlilerin teklifleri reddettiği belirtildi.

İlk kez A Milli Takım'a seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa devleri harekete geçti. İki dev kulüp, sarı-lacivertlilere resmen teklif yaptı.

FENERBAHÇE TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda Güler için yaz transfer döneminde Alman devi Bourissa Dortmund 22.5 milyon euro, Hollanda'nın güçlü takımı Ajax ise 17 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler iki kulübünde teklifini kabul etmedi.

CAMPOS DA ARDA'YI TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da danışmanlık görevi yapan ve uzun yıllar Real Madrid ve Lille'de çalışan şu anda ise dünya devi Paris Saint Germain'de sportif danışmanlık yapan Luis Campos, Arda'yı takibe aldı.