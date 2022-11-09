Arda Güler için bu zamana kadar yapılan tüm yorumları unutun! Çıta hiç olmadığı kadar yükseldi

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i manşetine taşıdı. Genç futbolcudan övgüyle bahsedilen inceleme yazısında, "Böyle yetenek yüz yılda bir gelir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de bulduğu forma şanslarını iyi değerlendiren ve Türk futbolunun en potansiyelli futbolcusu olarak görülen Arda Güler, İtalya'da manşet oldu.

"ÖZİL'İN 10 NUMARASINI DEVRALDI"

Sporx'in La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı haberde, 2005 doğumlu oyuncu için 'Özil'in 10 numarasını devraldı' ifadelerini kullandı. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olduğuna değinen İtalyan basını Arda'nın her spor programında yer aldığına vurgu yaptı.

"14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ"

İtalyan gazetesinin ''Böyle yetenek yüz yılda bir gelir'' başlığıyla verdiği haberde, ''Onu İstanbul'a getirmek için Türkiye'nin en zengin ailesinin müdahalesi gerekiyordu. Arda Güler 14 yaşında Gençlerbirliği Akademisi'nde oynarken keşfedildi'' denildi.

"COMOLLI'YE RAPOR GÖNDERDİLER"

2018 yılında Fenerbahçe'de scout olarak göreve başlayan Serhat Pekmezci'ye değinen gazete, "Serhat, Osmanlıspor'da oynayan bir çocuğu yakından izlemek için bir gün başkente gitti. Sahanın diğer tarafında Arda'nın ilk dokunuşlarını gördü. Scout hocası zaman kaybetmeden dönemin sportif direktörü Damien Comolli'ye bir rapor gönderdi." ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİRİ"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Perreira'nın da sözlerine yer veren La Gazzetta dello Sport, Perreira'nın Arda Güler için, "Gördüğüm en büyük yeteneklerden biri'' sözlerini haberine taşıdı.