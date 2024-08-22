Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Ancelotti'den inanılmaz karar

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in hem Türk hem de İspanyol taraftarlar tarafından yeni sezonda her maça ilk 11 başlaması beklenirken, İspanyol basınından bir kötü haber daha geldi.

ARDA YEDEK KALIYOR

19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid'in UEFA Süper Kupa'yı kazandığı Atalanta ve ligdeki Mallorca karşılaşmalarına yedek başlamış ve her iki maçta da 88. dakikada oyuna dahil olmuştu. İspanyol basınından gelen bilgilere göre Ancelotti'nin bu sezon Arda Güler ile ilgili kesin kararı belli oldu.

ARDA VE DIAZ İLK 11'DE BAŞLAMAYACAKLAR

Ancelotti, takımda daha az süre alacak oyuncularla konuşmak istedi. Arda ve Diaz ile görüşen İtalyan teknik adam, her iki oyuncuyu da sezonun ilk bölümünde ilk 11'de başlatmayacaklarını, kademeli olarak ilk 11'e monte edilebileceklerini söyledi.