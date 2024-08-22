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Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Ancelotti'den inanılmaz karar

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in yeni sezonda ilk 11'de başlaması beklenirken Carlo Ancelotti tarafından yedek kulübesine çekildi. İspanyol basınından gelen bilgilere göre, Ancelotti geniş bir kadroya sahip olmak istediği için takımın daha az süre alacak oyuncularıyla konuştu ve Arda Güler ile Brahim Diaz'a ilk 11'de yer almayacaklarını, ancak kademeli olarak ilk 11'e dahil edilebileceklerini iletti.

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in hem Türk hem de İspanyol taraftarlar tarafından yeni sezonda her maça ilk 11 başlaması beklenirken, İspanyol basınından bir kötü haber daha geldi.

ARDA YEDEK KALIYOR

19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid'in UEFA Süper Kupa'yı kazandığı Atalanta ve ligdeki Mallorca karşılaşmalarına yedek başlamış ve her iki maçta da 88. dakikada oyuna dahil olmuştu. İspanyol basınından gelen bilgilere göre Ancelotti'nin bu sezon Arda Güler ile ilgili kesin kararı belli oldu.

ARDA VE DIAZ İLK 11'DE BAŞLAMAYACAKLAR

Ancelotti, takımda daha az süre alacak oyuncularla konuşmak istedi. Arda ve Diaz ile görüşen İtalyan teknik adam, her iki oyuncuyu da sezonun ilk bölümünde ilk 11'de başlatmayacaklarını, kademeli olarak ilk 11'e monte edilebileceklerini söyledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Mehmet Yüksel:

Tamam kardeşim para var ama para veriyorlar ama düşünsene çok sevdiğim bir şeyi yapamıyorsun oynayamıyorsun bu insana koyar ya paranın üstünde bir his ben bu işi biliyorum

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Vikings:

Gelecek vaadediyor ama gelecek daha gelecek.

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