Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Güncelleme:
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Arda'nın son dönemde yaşadığı süre belirsizliği nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü. İlk 11 başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamaması ve sürekli eleştirilerin hedefi olması genç oyuncuyu huzursuz ettiği belirtildi. İspanyol basını, Arda Güler'in süre belirsizliği nedeniyle rahatsızlık yaşadığını ve takım yemeğini erken terk ettiğini yazdı.

  • Arda Güler, Real Madrid'de ilk 11 başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamamasından rahatsız olduğu iddia edildi.
  • Arda Güler, Real Madrid'in bir takım yemeğinden ilk ayrılan isimlerden biri olduğu belirtildi.
  • Arda Güler'in, haksız şekilde oyundan çıkarılmaya devam etmesi halinde kulüpten ayrılmayı gündemine alabileceği öne sürüldü.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yayımlandı. Genç oyuncunun son dönemde yaşadığı süre belirsizliği nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü.

"BELİRSİZLİĞİN ADI ARDA GÜLER"

Elnacional'de yer alan haberde, Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamamasının oyuncuyu huzursuz ettiği belirtildi. Haberde, genç yıldızın sahadan erken alınmasına zaman zaman mimikleriyle tepki verdiği ifade edildi.

"SOYUNMA ODASINDA YENİ SORUN" İDDİASI

"Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında Arbeloa'nın yeni problemi" başlığıyla yayımlanan yazıda, Türk futbolcunun sürekli eleştirilerin hedefi olmaktan mutsuz olduğu ve neden nadiren 90 dakika sahada kaldığını anlamadığı öne sürüldü.

Haberde, Arda'nın Alvaro Arbeloa döneminde ilk 11'de yeniden şans bulmasına rağmen tüm oyunculara eşit davranılmasını istediği aktarıldı. Genç futbolcunun, Jude Bellingham veya Vinícius Junior'dan tepki gelmemesi adına oyundan çıkarılmaktan bıktığı iddia edildi.

TAKIM YEMEĞİ DETAYI

Real Madrid kadrosu bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Kulüpteki gergin atmosferin hissedildiği belirtilen haberde, yemekten ilk ayrılan isimlerden birinin Arda Güler olduğu yazıldı. Andriy Lunin, Antonio Rüdiger ve Ferland Mendy'nin de erken ayrılanlar arasında olduğu ifade edildi.

AYRILIK TEHDİDİ İDDİASI

Haberde ayrıca Arda Güler'in memnuniyetsizliğini kulüp başkanı Florentino Pérez'e ilettiği ve haksız şekilde oyundan çıkarılmaya devam etmesi halinde ayrılığı gündemine alabileceği öne sürüldü. Konuya ilişkin Real Madrid cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

