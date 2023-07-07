Üye Girişi
Haberler

Arda Güler heyecandan Real Madrid Başkanı Perez'in yaptığı işareti görmedi! Sonrasında yaşananlar bomba

Spor Haberleri

Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği imza töreninde genç yıldızın oldukça heyecanlandığı görüldü. Başkan Florentino Perez'in konuşma yaptığı sırada kendisini yanına çağırdığını sanan 18 yaşındaki futbolcu, kürsüye gitti. Perez'in "Dur" işaretini de görmeyen Arda Güler'in o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda heyecanlanan Arda Güler, çağrılmamasına rağmen kürsüye başkan Florentino Perez'in yanına gitti.

PEREZ'İN İŞARETİNİ GÖRMEDİ, KÜRSÜYE GİTTİ

Arda Güler, adının geçtiğini duyunca yerinden kalktı ve hazırlandı. Bu sırada Real Madrid Başkanı Florentino Perez eliyle "Dur" işareti yaptı. Ancak genç yıldız, heyecandan bu işareti görmedi ve Perez'in konuşmasının geri kalanında yanında durdu.

HERKES HEYECANINI NORMAL KARŞILADI

Sosyal medyada büyük ilgi gören anlar sonrası herkes Arda Güler'in dünyanın en iyi kulübüne gttiği için heyecanlanmakta haklı olduğunu belirtti.

Haberler.com - Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title