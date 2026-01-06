Haberler

Arda Güler hakkında şoke eden iddia

Arda Güler hakkında şoke eden iddia
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Real Betis'i 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Arda Güler hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol gazeteci Julio Maldonado, Xabi Alonso'nun milli futbolcumuza olan güveninin azalmaya başladığını öne sürdü. Maldonado'ya göre, Alonso'nun Arda'yı kritik bir maçta yedek bırakması önemli bir mesaj.

  • Real Madrid, La Liga'nın 18. haftasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti.
  • Arda Güler, Real Madrid'in Real Betis'i 5-1 yendiği maçta 1 asist yaptı.
  • İspanyol gazeteci Julio Maldonado, Xabi Alonso'nun Arda Güler'e olan güveninin azalmaya başladığını düşünüyor.

La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. Arda Güler maça yedek başlarken, sonradan oyuna dahil olup 1 asist yaparak skora katkı verdi.

"MALDINI"DEN ÇARPICI ARDA GÜLER YORUMU

Karşılaşmanın ardından İspanyol gazeteci Julio Maldonado "Maldini", Arda Güler'in durumuna dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Defansa Central'de yer alan haberde Maldonado'nun, Xabi Alonso'nun Arda'ya olan güveninin azalmaya başladığını düşündüğü aktarıldı.

"KRİTİK MAÇTA YEDEK BIRAKTI" VURGUSU

Maldonado'nun sözlerinde, Alonso'nun ilk 11 tercihi üzerinden Arda Güler'in kritik maçta yedek kulübesinde kalmasının önemli bir mesaj olduğu öne sürüldü. Ünlü gazetecinin değerlendirmesinde ayrıca, futbolun doğasına vurgu yapılarak "Sahada karşılık verebilmenin çalışmak ve doğru tutumla ilgili olduğu" ifadeleri dikkat çekti.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuzlu pasta:

Arda nın poposu dolgun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe saydılar, sonuç ağır oldu