Arda Güler hakkında şoke eden iddia
Real Madrid'in Real Betis'i 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Arda Güler hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol gazeteci Julio Maldonado, Xabi Alonso'nun milli futbolcumuza olan güveninin azalmaya başladığını öne sürdü. Maldonado'ya göre, Alonso'nun Arda'yı kritik bir maçta yedek bırakması önemli bir mesaj.
- Real Madrid, La Liga'nın 18. haftasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti.
- Arda Güler, Real Madrid'in Real Betis'i 5-1 yendiği maçta 1 asist yaptı.
- İspanyol gazeteci Julio Maldonado, Xabi Alonso'nun Arda Güler'e olan güveninin azalmaya başladığını düşünüyor.
La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı. Arda Güler maça yedek başlarken, sonradan oyuna dahil olup 1 asist yaparak skora katkı verdi.
"MALDINI"DEN ÇARPICI ARDA GÜLER YORUMU
Karşılaşmanın ardından İspanyol gazeteci Julio Maldonado "Maldini", Arda Güler'in durumuna dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Defansa Central'de yer alan haberde Maldonado'nun, Xabi Alonso'nun Arda'ya olan güveninin azalmaya başladığını düşündüğü aktarıldı.
"KRİTİK MAÇTA YEDEK BIRAKTI" VURGUSU
Maldonado'nun sözlerinde, Alonso'nun ilk 11 tercihi üzerinden Arda Güler'in kritik maçta yedek kulübesinde kalmasının önemli bir mesaj olduğu öne sürüldü. Ünlü gazetecinin değerlendirmesinde ayrıca, futbolun doğasına vurgu yapılarak "Sahada karşılık verebilmenin çalışmak ve doğru tutumla ilgili olduğu" ifadeleri dikkat çekti.