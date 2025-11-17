Haberler

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak
Güncelleme:
Real Madrid'de bu sezon parlayan Arda Güler için Premier Lig'den dev bir teklif geldi. Manchester City'nin, 19 yaşındaki yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Eğer transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satışından alacağı %20 pay sayesinde 20 milyon Euro kazanacak. Genç yıldızın transfer piyasasındaki değeri ise her geçen gün artıyor.

  • Manchester City, Arda Güler için 100 milyon Euro'luk teklif hazırlıyor.
  • Arda Güler'in transferinde Fenerbahçe, sonraki satıştan %20 pay alacak.
  • Manchester City'nin teklifi kabul edilirse Fenerbahçe 20 milyon Euro gelir elde edecek.

Real Madrid'de bu sezon ilk 11'e yerleşen Arda Güler, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Kylian Mbappe ile uyumlu oyunu ve Xabi Alonso'nun vazgeçilmezleri arasına girmesi, genç yıldızı transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline getirdi.

İspanyol Fichajes'in haberine göre Manchester City, Arda Güler için resmi adımı atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE DEV GELİR

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde Fenerbahçe, sonraki satıştan %20 pay maddesini anlaşmaya eklemişti. Manchester City'nin 100 milyon Euro'luk teklifinin kabul edilmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasına tam 20 milyon Euro daha girecek.

ARDA GÜLER REKOR KIRIYOR

Real Madrid'de ilk 11'e düzenli olarak yerleşen Arda Güler, attığı goller, asist katkıları ve oyun içindeki olgun tavrıyla dikkat çekiyor. Avrupa basını, genç yıldız için "durdurulamaz yükseliş" yorumlarını yaparken, transfer piyasasında değeri her geçen gün artıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Bende nerde kaldı günlük Arda dozumuz diyordum sağolsun editör hiç ikiletmiyor :)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

bakmak,okumak zorunda değilsin......

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Çok narin yapısı var, maçı hala 90 dakika tamamlayamıyor. Bu yaşta böyle olursa ilerleyen yaşında işi zor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Editör yabancı takımlarda oynayan diğer Türklerin de haberini yapki onlarada ayıp olmasın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBatuhan Yazar:

100 milyon veren normal değildir bence

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
