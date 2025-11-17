Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Real Madrid'de bu sezon ilk 11'e yerleşen Arda Güler, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Kylian Mbappe ile uyumlu oyunu ve Xabi Alonso'nun vazgeçilmezleri arasına girmesi, genç yıldızı transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline getirdi.

İspanyol Fichajes'in haberine göre Manchester City, Arda Güler için resmi adımı atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, 19 yaşındaki yıldız için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE DEV GELİR

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinde Fenerbahçe, sonraki satıştan %20 pay maddesini anlaşmaya eklemişti. Manchester City'nin 100 milyon Euro'luk teklifinin kabul edilmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasına tam 20 milyon Euro daha girecek.

ARDA GÜLER REKOR KIRIYOR

Real Madrid'de ilk 11'e düzenli olarak yerleşen Arda Güler, attığı goller, asist katkıları ve oyun içindeki olgun tavrıyla dikkat çekiyor. Avrupa basını, genç yıldız için "durdurulamaz yükseliş" yorumlarını yaparken, transfer piyasasında değeri her geçen gün artıyor.